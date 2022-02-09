Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsünde 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ]
Sivas'ta bir yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrol ve arama çalışmaları kapsamında İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.
Yapılan aramada, paketler halinde 50 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi. Otobüsteki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Sivas Uyuşturucu
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