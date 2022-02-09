Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da arıza giderildi, uzaktan eğitim başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitim başladı.
Yoğun kar nedeniyle eğitime 5 gün ara verilen Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitimin başladığı duyuruldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi yapılacağı, pazartesi ve salı yapılamayan derslerin de yüz yüze eğitim başladığında telafi edileceği vurgulandı.
Etiketler: Eğitim Elektrik Isparta Kar Yağışı Uzaktan Eğitim
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