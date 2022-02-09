Yoğun kar nedeniyle eğitime 5 gün ara verilen Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitimin başladığı duyuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi yapılacağı, pazartesi ve salı yapılamayan derslerin de yüz yüze eğitim başladığında telafi edileceği vurgulandı.