Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor. Kar ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi.

Karaman

Valilik, açıklamasında, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğunu, bu nedenle yarın merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kentteki halk eğitim merkezleri ile rehabilitasyon merkezleri de tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Çankırı

Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Çerkeş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

Orta ve Yapraklı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde de eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı belirtildi.

Niğde

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Perşembe günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.