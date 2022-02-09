Edirne'de ve kaynağını aldığı Bulgaristan'da etkili olan yağışlar ve eriyen kar, kentin önemli akarsularından Meriç ve Tunca nehirlerini doldurdu.

Kuruma noktasına gelen iki nehir de sağanaklarla mevsim normalleri seviyesine de akmaya başladı. Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı, Meriç Nehri'nin ay başında yapılan ölçümde 209 metreküp/saniye olan debisi bugün 352 metreküp/saniyeye çıktı.

Bu arada Uzunköprü ilçesinde taşan Ergene Nehri'nin bölgedeki tarım arazilerine yayılımı devam ediyor.