Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 17:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Niğde-Adana kara yolu ulaşıma açıldı
yoğun kar yağışı ve meydana gelen kazalar sebebiyle yol çift yönlü ulaşıma kapatılan Niğde'nin Ulukışla ilçesi ile Adana’nın Pozantı ilçesini birbirine bağlayan D-750 karayolu yeniden açıldı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesi ile Adana’nın Pozantı ilçesini birbirine bağlayan D-750 karayolunda kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı nedeniyle kazaların meydana geldiği Ulukışla-Pozantı yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Niğde Ulukışla ile Adana Pozantı'yı bağlayan kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgedeki son duruma dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Fatma Er aktardı.https://t.co/7zFjCJQI96 pic.twitter.com/yW6nHTeMzh— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2022
Araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Adana Kar Yağışı Niğde
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