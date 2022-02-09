Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde eriyen kar suları ve aşırı yağış nedeniyle barajların doluluk seviyesine ulaştığı belirtildi.

Yağışların devam edeceğinin beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Kirazlıköprü, Kozcağız ve Kışla Sel Kapanı barajlarımızdan su tahliyesi yapılacak olup dere yataklarında su seviyesi yükseleceğinden vatandaşlarımızın dere yatakları kenarlarına yaklaşmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."