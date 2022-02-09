Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da baraj suyu tahliyesi için vatandaşlara uyarı
[Fotoğraf: AA]
Aşırı yağışlar Bartın'da baraj suyu seviyesini yükseltti. Kentte 3 barajdan su tahliyesi yapılacağı, bu nedenle vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde eriyen kar suları ve aşırı yağış nedeniyle barajların doluluk seviyesine ulaştığı belirtildi.
Yağışların devam edeceğinin beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda Kirazlıköprü, Kozcağız ve Kışla Sel Kapanı barajlarımızdan su tahliyesi yapılacak olup dere yataklarında su seviyesi yükseleceğinden vatandaşlarımızın dere yatakları kenarlarına yaklaşmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
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