Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta aşırı yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiledi. Ereğli ilçesinde bulunan bir mahallede çökme meydana geldi. Yol, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Elmatepe Mahallesi Karagöz Sokak'ta inşaat çalışmasının yürütüldüğü alanda yolun bir bölümü aşırı yağışlar yüzünden çöktü.
Mahalleyi ilçe merkezine bağlayan yol, Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Güzergahı kullanacak sürücüler, alternatif yollara yönlendiriliyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoldaki çalışması sürüyor.
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