Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde şüpheli F.Ş'nin kullandığı araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.
Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü F.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kilis
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