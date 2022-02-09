Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu tır geçişlerine kapatıldı
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla, Sandıklı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Çok sayıda kaza oldu
Damlalı Boğazı ile Başağaç rampası mevkisinde çok sayıda hasarlı kazanın meydana geldiği açıklandı.
Otogar Kavşağı'nda tır geçişleri ile ağır tonajlı araçların geçişleri durduruldu.
Araçlar, dinlenme tesislerinde bekletiliyor.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik Ulaşım
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