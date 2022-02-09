Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da zehir tacirlerine operasyon: 25 gözaltı
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu çerçevede, ekiplerce 3-9 Şubat tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 56,45 gram sentetik uyuşturucu, 4,3 gram eroin, 40,85 gram esrar, 32 sentetik ecza ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bu kapsamda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Van Uyuşturucu Narkotik
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