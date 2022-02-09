Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da sahile vuran yunus denize bırakıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde sahile vuran yunus, vatandaşlar tarafından denize kavuşturuldu.
İhsan Gökgöz ve arkadaşları Belek Turizm Merkezinde balık tuttukları sahilde yunusun çırpındığını gördü.
Bunun üzerine Gökgöz ve arkadaşları sahile vuran yunusu denize doğru iterek kurtarmaya çalıştı.
Uzun uğraşların ardından yunus, denizle buluşturuldu.
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sıradaki Haber
Yolcu otobüsünde 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz