Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 60 zam yapıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Halk Ekmek tarafından üretilen 250 gram halk ekmeğe yüzde 60 zam yapıldı. Yarından itibaren 2 liraya satılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek fiyatına yüzde 60 zam yaparak, 1,25 liradan 2 liraya çıkardı.
İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "11 Şubat Cuma günü itibarıyla İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız.— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) February 9, 2022
Etiketler: Ekmek İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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