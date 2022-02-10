Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sivas

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı 731 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Bu arada, kentte gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle, ağır tonajlı araçların ulaşımına kapanan 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi yeniden trafiğe açıldı.

Bitlis

Kentte 10 gündür aralıklarla yağan kar etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 67 köy yolu da ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: DHA]

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Yerdeki kar kalınlığı kent merkezinde 1,5, yüksek kesimlerde ise fırtınanın da etkisiyle 4 metreyi buldu.

Erzurum

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 92 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi, 1000 kişilik ekiple kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Niğde

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı.

Vatandaşlar, arabalarında ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, bazı araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle 131 köy yolu ile Niğde-Çiftlik, Çiftlik-Altunhisar kara yollarında ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan belediye ekipleri de ana arterlerde ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Valilik, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildiğini duyurmuştu.

[Fotoğraf: İHA]

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 37 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere Geçidi de yoğun tipi ve kar nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yollarda sürücülerin sıkıntı yaşamaması için çalışma yürüttü.

Hakkari

Hakkari'de de dünden bu yana etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 325 köy ve mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları 114. Şube Şefliği görevlileri de cadde, sokak ve şehirler arası yollarda kar küreme çalışması başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar sebebiyle 37 yerleşim biriminin yolunun kapandığını söyledi.

Kayseri

Kentte gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, Kayseri-Develi kara yolu araç geçişine kapatıldı.

Tipi nedeniyle tesislerin kapalı olduğu Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkan yollarda da ulaşım sağlanamıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de kar nedeniyle kapanan Pınarbaşı'nda 30, İncesu'da 4, Kocasinan'da 8, Yahyalı'da 5 yerleşim biriminde karla mücadeleyi sürdürüyor.

Ekipler, kent genelinde 130 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Erzincan

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde 3, ilçelerden Çayırlı'da 30, Otlukbeli'de 4, Refahiye'de 50, Tercan'da 10 ve Üzümlü'de 7 olmak üzere il genelinde 104 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açma çalışmalarını 8 ekip ile sürdürüyor.

Tokat

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Erbaa'da 15, Turhal'da 4 ve Yeşilyurt'ta 2 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.