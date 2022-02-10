İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, lastik bot içerisinde 20 kişinin olduğu grup, Sisam Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik botunu görünce panikleyerek kayalıklara çarptı. Bu esnada 1 kadın göçmen ayağından yaralandı.

Düzensiz göçmenlerden 17'si ise Yunan ekipleri tarafından yakalandı.

Yunan güçleri, yakaladıkları göçmenlerin elini yüzünü bağlayıp darp etti, değerli eşyalarını aldı ve bota bindirerek Türk karasularına yakın bir noktada can yeleksiz şekilde denize attı. Göçmenler, yüzerek sahile çıkmayı başardı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dipburun Jandarma Karakolu'na giden Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmen, sahilde ayağından yaralı olan 1 kadın düzensiz göçmen olduğunu bildirerek yardım talebinde bulundu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bunun üzerine yaralı kadın göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından karadan ulaşım olmayan bir mevkiden kurtarılarak Kuşadası’nda 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi.