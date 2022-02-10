Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de taş ocağına işçi taşıyan minibüs buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ağır yaralandı.
Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda taş ocağına işçi taşıyan Ömer Y. idaresindeki minibüs, buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hanifi Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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