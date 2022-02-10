Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda taş ocağına işçi taşıyan Ömer Y. idaresindeki minibüs, buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hanifi Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.