Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un 4 farklı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, tarihi eser niteliği taşıyan binlerce sikke ve obje ele geçirildi. Olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükçekmece, Silivri, Bağcılar ve Kadıköy ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait 4 bin 470 sikke, kağıt para ve tarihi objeler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Tarihi Eser
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