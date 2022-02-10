İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükçekmece, Silivri, Bağcılar ve Kadıköy ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait 4 bin 470 sikke, kağıt para ve tarihi objeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.