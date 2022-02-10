Son zamanlarda şehirlerarası yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazalarında artış görülüyor.

Son 5 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 7 artışla 275 trafik kazası yaşandı ve bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti.

Aynı dönemde yolcu sayısı yüzde 100 artarak 14,8 milyon, sefer sayısı ise yüzde 53 artarak 1 milyon 145 bin oldu.

Kazaların sebebi: Dikkat kaybı

Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybıyla günün 02.00-08.00 saatleri arasında daha çok kaza meydana geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, şoförlerin yol ve hava şartlarına uygun olarak araç kullanmamalarından kaynaklı yoldan çıkma, devrilme, arkadan çarpma şeklinde kazalara karıştıklarını, yolcuların ise emniyet kemeri takmamasından dolayı kaza sonuçlarının ağırlaştığını söyledi.

Kazaların önlenmesi için tedbir alınıyor

Kazaların önlenmesi ve artan seyahat talebinin daha güvenli karşılanması amacıyla, trafik birimlerince otobüs terminallerinde ve güzergahlarda kış lastiği başta olmak üzere firmaların ve şoförlerin tedbirleri almış olarak seyahate başlamaları gerekiyor.

Ayrıca trafik personelince otobüslere binilmek suretiyle yolculara seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.