Tedavisi tamamlanan sürücü 37 yaşındaki Yücel Y. Gürün İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yücel Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'daki Tuzla Geri Gönderme Merkezinden Diyarbakır'a götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan Yücel Y. yönetimindeki otobüs dün Malatya-Kayseri kara yolu Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde, kontrolden çıkarak devrilmişti.

Kazada Suriye uyruklu M.H. ile A.M. olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5'i jandarma personeli, 2'si otobüs şoförü, 38'i Suriye uyruklu düzensiz göçmen olmak üzere 43 kişi yaralanmıştı.