Bu güzellikleri görmek, temiz havasını solumak, sıradışı coğrafyasını keşfetmek için Samsun’dan Gümüşhane’ye gelen SAMDOST ekibinin ilk durağı Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı ve Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı oldu.

Daha sonra Karaca Mağarasını ziyaret eden ve Limni Gölü Tabiat Parkında konaklayarak geceyi burada geçiren heyet kentin büyüleyici görüntülerinden etkilenerek bol bol fotoğraf çekti.

Ekipte yer alan dijital içerik üreticisi ve fotoğraf sanatçısı Murat Somuncu, dronla çekim yaptı.

"Mağaranın yaşı 15 milyon yıl olduğu söyleniyor"

Murat Somuncu, “Görselliği çok yüksek olduğu için arkadaşlarım orayı çekmeye doyamadı. Bir sonraki durağımız Karaca Mağarası oldu. Bu mağaranın yaşı 15 milyon yıl olduğu söyleniyor. İçinde sarkıtlar, dikitler, travertenler, damla taşları bizi oldukça etkiledi. Doğasına uygun olarak buranın düzenlenmesi bizi çok sevindirdi. Ahşap yol çok güzeldi. Işıklandırma sistemini de çok beğendik. Limni Gölü Tabiat Parkında kendimizi evimizde gibi hissettiğimiz ortamda konakladık. Dron uçururken baktık ki kocaman vadinin içinde bir sis denizi var. Gümüşhane gezisi çok güzeldi” dedi.

Doğaseverler Topluluğu yöneticisi Afşin Alperen Özyurt ise “Gümüşhane gerçekten görülmeye değer bir yer. Özellikle Kürtün’deki Örümcek Ormanları bizi büyüledi, Karaca Mağarası kendine has dokusuyla değişik geldi. Limni Gölünde konakladık. Orada bizi çok güzel ağırladılar. Kendine özgü doğasını çok beğendik. Herkes çok memnun şekilde geriye döndü. Bu şehir gerçekten güzel bir doğaya sahip” diye konuştu.

Haber: Uğur Bulut