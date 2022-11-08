Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avlanan 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 6 kişi hakkında işlem yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 6 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem uygulandı, 2 av tüfeğine el konuldu.
Etiketler: Kaçak Avcılık Şanlıurfa
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