Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 6 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem uygulandı, 2 av tüfeğine el konuldu.