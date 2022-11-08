Öğle saatlerinde Fatih Mahallesi 879. Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan taşlı-sopalı kavga, daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çatışmada Selami A. hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bu arada, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.