Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Öğle saatlerinde Fatih Mahallesi 879. Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan taşlı-sopalı kavga, daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çatışmada Selami A. hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Bu arada, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: İstanbul
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