Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 360 gram sentetik uyuşturucu, 10,20 gram esrar, 0,18 gram kokain, 7 hap, 4 terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 200 lira para ele geçirildi.
Operasyonda 22 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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