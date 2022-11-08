Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evde çıkan yangında, aynı aileden biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kayabaşı Mahallesi 125. Sokak'taki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Suriye uyruklu 2 yaşındaki çocukla, anne ve babası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.
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