Su şebekeleri, ülkelerin en kritik altyapı sistemleri arasında yer alıyor.

Hayati öneme sahip bu sistemler siber korsanların da hedefinde...

Su tesislerine yönelik olası siber saldırılar bir şehri susuz bırakmaktan daha büyük zararlar da verebilir.

Siber Güvenlik Uzmanı Halil Öztürkci, “Su ve atık su şebekelerini çalışamaz hale getirecek ransomware dediğimiz hedefli fidye saldırılarının çok sıklıkla gerçekleştiğini hem ülkemizde hem de yurt dışında kritik altyapı olarak sınıflandırılan su ve atık su şebekelerine yapılacak olan bu saldırıların belli bir bölgeyi susuz bırakması yada atık suların toplanması arasındaki o süreci sekteye uğrattığını görüyoruz” dedi.

"Şehir şebekesine bütün insanları etkileyecek şekilde zarar verebilir"

Öztürkci, “Prosesin içindeki bir takım kimyasalların oranlarıyla oynayarak şehir şebekesine bütün insanları etkileyecek şekilde zarar verecek kimyasal bir takım maddelerin eklenmesini sağlayabilirler bu da direkt halkın sağlını etkileyecek bir saldırı olabilir" diye konuştu.

Bu saldırıların bir örneği ABD’nin Florida eyaletinde yaşandı. Arıtma tesisinin sistemine sızan kötü niyetli siber korsan sudaki sodyum hidroksit miktarını artırmaya çalıştı.

Sistem açıklarının önceden tespit edilmesi gerekiyor

Saldırı bir çalışanın dikkatiyle fark edilerek önlendi. Siber saldırılara karşı tecrübe paylaşımı önemli. Sistem açıklarının önceden tespit edilmesi gerekiyor.

Bu konuda alınabilecek önlemlere değinen Uzman Öztürkci, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bununla alakalı alınacak önlemlerden birincisi elimizde var olan teknolojilerin neler olduğunu yani varlık yönetimi dediğimiz şeyin düzgün şekliyle işletilmesi ve bu varlıklara dair zafiyetler neler ve ben bunları saldırganlardan önce bulup nasıl kapatırım ve kendimi daha güvenli hale nasıl getiririm."