İkitelli Keresteciler Sanayi Sitesi 18. Blok'ta bulunan 4 katlı ve bin 600 metrekare alana sahip ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Binadaki işçiler tahliye edilirken, üst katlara sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın dolayısıyla binada büyük çapta hasar meydana geldi.