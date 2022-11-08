Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
İlçenin Yukarı Mahalle Komando Caddesi'nde İ.Ü. yönetimindeki otomobil ile İ.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücülerin yaşamını yitirdiği kazada, yaralanan O.K, O.K, K.A, K.K, G.K. ve M.H.K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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