Ferhatpaşa Mahallesi'nde jeneratör malzemeleri üretilen bir iş yerinde belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.

Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.