Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir'de bir iş yerinde patlama: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Ataşehir’deki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Ferhatpaşa Mahallesi'nde jeneratör malzemeleri üretilen bir iş yerinde belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlamada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.
Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: İstanbul
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