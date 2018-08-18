Şişli'de zabıta memurlarına rüşvet gözaltısı

Dolapdere Caddesi üzerindeki bir inşaat şirketinin yetkilisi Y.G. 15 Ağustos'ta Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 2 zabıta memurunun kendisinden bir süredir rüşvet aldıkları gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Emniyetteki şikayetinde zabıta memurlarına eksiklerinin olmadığını söylediğini, zabıta memurlarının ise kendisine, "Biz bir şey buluruz. Sen rahat ol" dediklerini, bu çerçevede zabıtalara 45 gündür yaklaşık 22 bin lira verdiğini ileri süren Y.G., zabıta memurlarının son olarak 2 bin lira daha isteyince durumu polise bildirdiğini ifade etti.

Polis suçüstü yakaladı

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Memur Suçları ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. İnşaat firması yetkilisi Y.G. ile görüşen ekipler, zabıta memurlarına istediği parayı vereceğini söyleyip, belirledikleri yerde buluşmasını istedi.

Beşiktaş'ta 17 Ağustos'ta bir kafede buluşan inşaat firması yetkilisi Y.G. ile zabıta memurlarını takibe alan polis, parayı alan zabıta komiseri T.K. ve zabıta memuru B.Y.'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında önceden seri numaraları alınan 2 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA