Kapıkule'de dönüş yoğunluğu

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oluyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'na girişte yaşanan yoğunluğu önlemek için Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve emniyet ekipleri çeşitli önlemler alıyor.

Avusturya'ya giden İsmail Karahasanoğlu, tatilin güzel geçtiğini söyledi.

Akrabalarını ziyaret ettiklerini anlatan Karahasanoğlu, "Ana vatanımızdan ayrıldığımız için hüzünlüyüz. Dönüş yolunda içimiz her zaman buruk. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Sevinçle geliyoruz, hüzünlü dönüyoruz. Türkiye'den ayrılmak çok zor. Ülkemiz çok iyi konumda. Her geldiğimizde şaşırıyoruz. Hep bir ilerleme halindeyiz" diye konuştu.

Almanya'ya giden Eyüp Ensar da geçmiş yıllara göre kuyrukların azaldığını söyledi.

Bu yıl sınır kapısından geçişlerin daha düzenli sağlandığını belirten Ensar, "Bundan dolayı memnunuz. Tatilimizi ülkemizde yaptık. Çok mutlu bir şekilde dönüyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki sene de ülkemize geleceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA