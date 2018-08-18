TİKA'nın gönüllü elçileri Sudan'daki çalışmalarını tamamladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) koordinasyonunda gerçekleştirilen programın Sudan etabı, atölye çalışmaları, resmi ziyaretler ve sosyal programlarla sona erdi.

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin mühendislik bölümlerinden programa katılan gönüllü öğrenciler, Sudan-Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitimi Merkezi'ndeki makine laboratuvarında ve mobilya atölyesinde çalışmalar yürüttü.

Gönüllü elçiler, merkezdeki manuel ve bilgisayar kontrollü sistemleri inceledi. Mobilya atölyesinde döner ve şerit testereyle çalışmalar yapan öğrenciler, çeşitli ahşap eşyaların üretim sürecine katkıda bulundu.

Hartum eyaleti İnsan Kaynakları Bakanı Dr. Cafer Ahmed Abdullah da eğitim merkezini ziyaret ederek faaliyetleri yerinde inceledi ve Türkiye'den gelen öğrencilerle sohbet etti.

Program kapsamında, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği’ni de ziyaret eden gönüllüler, elçilik ve konsolosluk faaliyetleri hakkında bilgi edindi. Sudan'da faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarını gezen öğrenciler, başkent Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE) Türkçe kursuna katılan Sudanlı öğrencilerle bir araya geldi.

Gönüllü elçilerden Sabahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yunus Ali Koncagül, TİKA’nın Sudan'da büyük çaplı projeler yürüttüğünü belirterek "TİKA, burada birçok faydalı proje gerçekleştiriyor. TİKA'nın ülkemiz adına gerçekleştirdiği projeler bizi de elimizden geleni yapmaya teşvik ediyor" dedi.

Koncagül, Sudan halkının çok sıcakkanlı olduğunu dile getirerek "Müslüman olduğunuzu öğrendiklerinde bir anda yüzleri gülüyor. İki ülke arasındaki kültürel benzerlikler dikkat çekici biçimde fazla" diye konuştu.

Öğrenciler, Sudan'daki çalışmalarının ardından yurda döndü.

Kaynak: AA