Kayseri'de depo yangını

Kayseri Kocasinan, Oymaağaç Mahallesi Mobilyakent Sitesi'ndeki bir sünger deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında depoda bulunan iş yeri sahibi Necati Yıldız, kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyince çevredekiler tarafından dışarı çıkarıldı.

Site güvenliği ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Depo kullanılamaz hale geldi

Dumandan etkilenen depo sahibi Yıldız ve 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yerine gelen 11 itfaiye aracı ile yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Yangında depo ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, yangının çıktığı deponun yanındaki iş yerinde bulunan kurbanlık büyükbaş hayvan, çevredekiler tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı. Vatandaşlar dumandan etkilenen hayvana su içirdi.

Sitede sakinlerinden Halil Andaç, gazetecilere dumanı görünce yangının çıktığı depoya geldiğini söyledi.

Andaç, "Buraya geldiğimizde yangın büyümüştü. Burası süngerci. Site sakini olarak buraya bir itfaiye istasyonu istiyoruz" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA