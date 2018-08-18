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Bayramda Doğu Karadeniz'de sağanak etkili olacak

Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yarın yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Bayramda Doğu Karadenizde sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ile 4, öğleden sonra 3 ile 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ile 4, batısında 3 ile 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek.

Marmara'da hava az bulutlu olacak, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ile 5, öğleden sonra 4 ile 6 kuvvetinde esecek.

Ege'de hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ile 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ile 5, kuzeyi 4 ile 6 kuvvetinde esecek.

Akdeniz'de hava az bulutlu, bölgenin doğusunda ise yer yer parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 2 ile 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ile 4 kuvvetinde esecek.

Bayram tatili boyunca ülkenin büyük bir bölümünde yağış beklenmezken, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: ordu, Doğu Karadeniz, artvin
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