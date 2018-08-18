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Atatürk Havalimanı'nda bayram yoğunluğu devam ediyor

9 günlük tatil nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

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Atatürk Havalimanında bayram yoğunluğu devam ediyor

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün mesai bitimiyle başlayan yoğunluk bayram tatilinin ilk gününde de devam ediyor. Tatilini şehir ve ülke dışında geçirmek isteyenlerin akın ettiği limanda, pasaport ve check-in kontuarlarında kısa süreli kuyruklar oluştu.

Polis ekipleri, yolcuların pasaport kuyruklarında beklememesi için bütün pasaport kontrol noktalarını açık tutuyor.

Bayram tatili nedeniyle artan talebi karşılamak için havayolu şirketleri ek seferler düzenlemişti.

Sadece Türk Hava Yolları, arife gününe kadar gerçekleştireceği 6 bin 95 seferle yurt içi ve yurt dışına bir milyon yolcu taşıyacak.

Kaynak. AA

Etiketler: kurban bayramı, İstanbul Atatürk Havalimanı
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