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Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde bir adım daha

Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapımı tamamlanan Hüseyinli-Kömürlük Şile Bağlantı Yolu kesimi trafiğe açıldı.

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Kuzey Marmara Otoyolu Projesinde bir adım daha

Karayolları Genel Müdürlüğü'nünün (KGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen Kuzey Marmara Otoyol Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Hüseyinli-Kömürlük Şile Bağlantı Yolu'nun trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı.

Bu yolda köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirlenen yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkış yapılması ve bu tür çıkışları engellemek amacıyla karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilen telçit veya duvarların tahrip edilmesi yasak.

Asgari hız 40, azami hız 120 kilometre

Yola yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesine ve yolda kavşaklarda duraklama, park etme, geri dönüş yapma ve geri gitmelerine izin verilmeyecek. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.

Yolun bu kesiminde mecburi asgari hız 40, azami hız 120 kilometre/saat olacak.

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalara tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde KGM'den ve görevli şirketten izin almaları gerekecek.

Kaynak: AA

Etiketler: ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Hüseyinli-Kömürlük Şile Bağlantı Yolu
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