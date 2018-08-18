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İstanbul'da 14 günde 64 bin araç sahibi ve sürücüye ceza

İstanbul'da 30 Temmuz-12 Ağustos'ta yapılan trafik denetimlerinde 64 bin 285 araç sahibi ve sürücüsüne ceza kesildi.

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İstanbulda 14 günde 64 bin araç sahibi ve sürücüye ceza

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde 99 bin 723 sürücü ve aracı kontrol etti.

Denetimlerde Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 64 bin 285 araç, araç sahibi ve sürücüye ceza uygulandı.

Ayrıca 4 bin 303 araç otoparka çekildi ve 4 bin 266 araç trafikten men edildi.

Aynı tarihlerde kent genelinde 5'i ölümlü 574 yaralanmalı trafik kazasına müdahale edildi. Kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken, 797 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik denetimi, İstanbul
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