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FETÖ'den aranan kişi uyuşturucuyla yakalandı

Eskişehir'de FETÖ üyesi olduğu şüphesiyle aranan bir kişi, havaalanında üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalandı.

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FETÖden aranan kişi uyuşturucuyla yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Hasan Polatkan Havalimanı'na yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde arama yaptı. 

Aramalarda kullanılan 'Cankız' adlı narkotik köpeğinin tepki verdiği bir yolcunun valizinde, sigara paketlerinin arasına gizlenmiş 6,10 gram esrar bulundu. Valizin sahibi S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.K.'nın yapılan kimlik sorgulamasında FETÖ soruşturması kapsamında hakkında Denizli Sarayköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

S.K., götürüldüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) yapılan işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan S.K., ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: uyuşturucu, fetö, eskişehir
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