Türkiye
Şişli'de ağaç yoldaki insanların üzerine devrildi30 Aralık 2019 Pazartesi 17:07 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 17:09
İstanbul'da şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç, caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. O anlar kameraya yansıdı.
Olay saat 15.30 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi.
Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, otomobil üzerinden ağaç parçalarını aldı.
Otomobilde hasar oluşurken, yoldan geçerken üstlerine ağaç devrilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA