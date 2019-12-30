Türkiye

Şişli'de ağaç yoldaki insanların üzerine devrildi

30 Aralık 2019 Pazartesi 17:07 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 17:09

İstanbul'da şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç, caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. O anlar kameraya yansıdı.