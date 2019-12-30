Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda önceki gün yürütülen çalışmalarda kurulan irtibat ve ikna çalışmaları sonucu 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan arandığı ve 2013'te terör örgütü PKK'ya katıldığı tespit edildi.

Kaynak: AA