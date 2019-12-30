Mersin il merkezinde sabah erken saatlerden itibaren başlayan sağanak ve fırtına, kentin farklı bölgelerinde etkili oldu.

Yağışla akan toprağın etkisiyle rengi kahverengiye dönüşen denizde, kuvvetli fırtına dev dalgalar oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Sağanak dolayısıyla şehrin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar, sahile giderek denizdeki renk değişimini izlemeyi tercih etti.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA