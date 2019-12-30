Türkiye
Mersin'de deniz çamura bulandı30 Aralık 2019 Pazartesi 16:21 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 16:27
Mersin'de deniz, sağanak sonrası karışan çamur nedeniyle renk değiştirdi.
[Fotoğraf: AA]
Mersin il merkezinde sabah erken saatlerden itibaren başlayan sağanak ve fırtına, kentin farklı bölgelerinde etkili oldu.
Yağışla akan toprağın etkisiyle rengi kahverengiye dönüşen denizde, kuvvetli fırtına dev dalgalar oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Sağanak dolayısıyla şehrin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar, sahile giderek denizdeki renk değişimini izlemeyi tercih etti.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA