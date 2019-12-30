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Antalya'da tonlarca ağırlıktaki demir platform sahile vurdu30 Aralık 2019 Pazartesi 15:30 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 15:54
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dalgaların getirdiği tonlarca ağırlıktaki demir platform karaya vurdu.
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sağanak ve rüzgarla birlikte yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dev dalgalar nedeniyle yaklaşık 6 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğundaki demir platform karaya sürüklendi.
Kahyalar Mahallesi sahiline vuran ve nereden geldiği henüz tespit edilemeyen platformu görenler şaşkınlık yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Platformu yakından görmek isteyen birçok kişi sahile geldi.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Çetin, çevre kirliliğine yol açmasından endişe duydukları platformun kaldırılması için yetkililere başvurduklarını söyledi.
Kaynak: AA