İstanbul'da fırtına: Çatı araçların üzerine düştü30 Aralık 2019 Pazartesi 14:21 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 14:36
Esenler'de bir binanın çatısından düşen çatı malzemeleri nedeniyle sokakta park halindeki 4 araçta hasar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün İstanbullular için "turuncu" uyarı vererek fırtına konusunda uyarmıştı.
Bugün sabah saatlerinde başlayan fırtına etkili olmaya devam ediyor.
Fevzi Çakmak Mahallesi 1119. Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katından fırtına nedeniyle çatı malzemesi parçalar düştü.
Düşen parçalar nedeniyle bir binadaki dairenin pencere camı kırıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmasını tamamlaması ve malzemelerin işçiler tarafından Esenler Belediyesine ait kamyonete yüklenerek götürülmesiyle sokak trafiğe açıldı.
Kaynak: AA