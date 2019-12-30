İstanbul Valiliği dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerini paylaşarak, Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak fırtınanın etkili olacağını duyurmuştu.

İstanbul'da fırtına etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kategoride uyarı yayımladığı İstanbul'da, fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde fırtınanın yanı sıra yağmur ve soğuk hava da etkili oluyor.

[Fotoğraf: DHA]

Taksim'de hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçülürken, hızı saatte 38 kilometreye ulaşan rüzgarın azizliğine uğrayanlar, ters dönen şemsiyelerini düzeltmekte zorluk çekti.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul'da fırtına uyarısı

İstanbul'da, kuzey yönünden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özellikle gece saatlerinde 5 derece civarına gerilemesi beklenen sıcaklıkların fırtına nedeni ile ölçülenden 4 derece daha soğuk hissedileceği, evsiz ve sokakta kalan vatandaşlar için donma tehlikesi oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, soğuk hava ve fırtına nedeniyle donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını tavsiye ediyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sokakta yaşayan erkekleri Esenyurt İBB Eğitim Merkezi'ndeki misafirhanede, kadınları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde ağırlamaya devam ediyor. Bu merkezlerde sokakta yaşayan kişilere sağlık, temizlik güvenlik ve yemek hizmetleri veriliyor.

Kış boyunca devam edecek olan bu uygulama kapsamında, sokakta görülen evsizlerin durumu "153 İBB Beyaz Masa" hattına, 112 Hızır Acil'e veya emniyet güçleri ile zabıta ekiplerine bildirilebilecek.

Kaynak: DHA, AA