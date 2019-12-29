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Meteoroloji İstanbul için turuncu alarm verdi29 Aralık 2019 Pazar 13:40 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 15:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'turuncu' uyarı vererek kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek olan rüzgarın şiddetinin saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için ‘turuncu’ uyarı verildi.
Yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:
"Rüzgarın, Marmara Bölgesi’nde bu gece saatlerinden itibaren salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Kaynak: AA, TRT Haber
Etiketler: poyraz meteoroloji Marmara Bölgesi Fırtına