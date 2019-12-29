İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, stratejik öneme sahip 5 bin 27 noktada yapılan uygulamaya 70 bin 232 personel ile 260 dedektör köpeği katıldı.

Uygulamada 2 bin 896 metruk bina kontrol edildi, 33 bin 30 umuma açık iş yeri denetlendi. İşlem yapılan 756 iş yerinden 5'i kapatıldı.

Ayrıca 767 bin 266 kişinin sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bin 320 kişi yakalandı. 9'u çocuk olmak üzere 81 kayıp da bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Bin 198 kişiye adli ve idari işlem

Bin 198 kişiye adli ve idari işlemin yapıldığı ve 244 kişinin gözaltına alındığı uygulamada, 219 bin 582 araç kontrol edildi. İşlem yapılan 5 bin 120 araçtan bin 52'si trafikten men edildi, aranan 176 araç da bulundu.

Uygulamada ruhsatı bulunmayan 25 tabanca, 38 av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, 335 mermi, 15 kesici ve delici alet, 268 sentetik ecza, bin 500 litre kaçak akaryakıt, 7 bin 536 paket kaçak sigara, 14 bin 626 dolu makaron, 61 bin 400 boş makaron, 194 kilogram kıyılmış tütün, 300 gram nargile tütünü, 60 bin sigara filtresi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca 4 bin 268 litre kaçak ve sahte içki, 86 litre etil alkol, 4 bin 620 içki şişesi, 774 içki kiti ve aroması ele geçirildi.

Kaynak: AA