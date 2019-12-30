Türkiye
Çankırı'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 22 yaralı30 Aralık 2019 Pazartesi 09:36 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:48
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'ten İstanbul'a giden M.B. yönetimindeki 61 S 1418 plakalı yolcu otobüsü, Samsun İstanbul kara yolu Çörekçiler mevkisinde K.A'nın kullandığı tekstil malzemesi yüklü 33 VFR 84 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otobüste bulunan çoğu Gürcistan uyruklu 31 yolcudan 22'si yaralandı.
112 Acil Servisi ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan tekstil ürünleri ise ekipler tarafından kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası ılgaz çankırı