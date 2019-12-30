Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşı öncesi kaçak kesim yapanlara karşı, tüm orman teşkilatına talimat verildiğini belirtti.

Ormanlarda bu türlü usulsüz faydalanmalara meydan verilmemesi için her türlü önlemin alındığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Her yıl olduğu gibi ağaç kesmeyelim, fidan dikelim." dedi.

Kaçak kesimlere karşı tüm tedbirlerin alınmasının yanı sıra, vatandaşların yılbaşı çam ihtiyaçlarını orman fidanlıklarından temin edileceğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Her yıl olduğu gibi 81 ilimizde bu yıl da 'Ağaç Kesme Fidan Dik' kampanyası çerçevesinde tüm illerde ücretsiz olarak vatandaşlarımız fidanlıklardan, Orman Genel Müdürlüğümüzün şehir merkezlerinde oluşturduğu stantlardan fidan alabilecekler. Bu fidanların daha sonra toprakla buluşturulması için ise yine orman teşkilatımız yardımcı olacaklar" ifadelerini kullandı.

"10 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir"

Yasalara göre ormanlardan kaçak kesim yapmanın ağır yaptırımları olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Ağaç kesenler, kökünden sökenler veya ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkaranlar 3 aydan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır. Sonuç itibarıyla ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir" dedi.

Kaynak: DHA