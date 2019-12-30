Kriminal incelemenin en önemli aşaması antropoloji laboratuvarı. Aydınlatılamayan cinayetlerden kayıp çocuklara kadar pek çok vaka, son teknoloji ile donatılmış bu laboratuvarda sonuca ulaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığının bünyesindeki Antropoloji Laboratuvarı, kimlik tespiti için farklı yöntemler kullanıyor. Yeniden yüzlendirme, iskelet incelemeleri ve adli yaşlandırma burada yapılıyor. Bu gelişmiş laboratuvardan dünyada sadece 3 tane bulunuyor. Bunlardan birisi de Türkiye'de.

Bulunan kemikler özel bir teknikle inceleniyor, hatta yeniden yüzlendirme bile yapılıyor. Yıllar sonra bulunan bir kafatasından maktulün kimliğine ulaşılıyor.

"İskelet bulgularından yaş, cinsiyet ve boy tayini yapılıyor"

Öncelikle gelen iskelet bulgularından yaş, cinsiyet ve boy tayini yapıldığını belirten Komiser Yardımcısı Onur Akyıldız, "Cinsiyet tayini yaparken bazı kemikler mevcut insan vücudunda farklı. Örneğin; kalça kemiği dediğimiz pelvis kemiği kadınların doğurganlık yapılarından dolayı farklı. Açı erkeklere göre farklılık gösteriyor." dedi.

Akyıldız, "Bir diğer belirleyici de kaş kemiği. Kaş kemiği erkeklerde daha kütleli olurken kadınlarda yapısından dolayı belirgin değil." ifadelerini kullandı.

Laboratuvarda antropoloji mezunu polisler görev yapıyor.

Yeniden yüzlendirme, maktulün kimliğinin belirlenmesinde en önemli sistem. Bunun için 3 boyutlu yazıcı kullanılarak kafatasının bir örneğine ulaşılıyor.

Gerçek yüz hatları yüzde 90 tespit ediliyor

Adli Yaşlandırma laboratuvarı da özellikle kayıp şahıslar noktasında önemli bir görev yürütüyor. Küçük yaşta kaybolan çocukların değişen ve gelişen yüzü burada belirleniyor. Bu yöntemle gerçek yüz hatları yüzde 90 tespit ediliyor.

Laboratuvarda ortaya çıkarılan resim 81 bir ilde kayıp şahıslar büro amirliklerine gönderiliyor.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera: Seyit Taşdelen