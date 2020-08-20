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Şırnak'ta yol kenarına tuzaklanmış 30 mayın imha edildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kenerana tuzaklanan 30 adet antipersonel mayını imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatandaşlarında kullandığı yol kenarına tuzaklanan antipersonel mayınlar tespit edilerek imha edildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre’de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, Kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT Timlerimizce imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
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