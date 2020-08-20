İl Salgın Denetim Merkezileri projesi pilot il Kırıkkale’de etkisini gösterdi. İhbar ve şikayetler tek tek dinledi, MOBESE kameralarıyla da COVID-19 denetimleri yapıldı. Tedbirin alınmadığı yerlere anında müdahaleler ise sürüyor.

Kırıkkale'de koronavirüs vaka sayısındaki yükseliş İl Salgın Denetim Merkezileri projesi sayesinde durduruldu. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Kırıkkale’de maske takma oranı pilot il olmamızdan dolayı alınan tedbirlerle vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yüzde 95´in üzerinde. Yine kafelerde, diğer alanlarda da, düğünlerde, düğünlerde alınan tedbirlerle bu süreci arkadaşlarımız yoğun bir şekilde emek harcayarak, mesai harcayarak devam ettiriyorlar" dedi.

Uyarı ve denetimler sürüyor



Riskli noktalarda kurallara uymayanların kameralarla belirlendiği proje kapsamında vatandaşlar tedbir ve önlemler konusunda sürekli uyarılıyor. Gerekli durumlarda idari para cezası uygulanıyor.