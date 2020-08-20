Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kağıt toplayıcısı ile köpek çarpıştı: Kaza anı kamerada
Esenyurt'ta Afgan uyruklu kağıt toplayıcısı motosikletiyle giderken, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Bambam isimli köpekle çarpıştı. Kağıt toplayıcısı ve köpek kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Esenyurt Zafer Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi.
Buradaki taksi durağında beslenen Bambam isimli köpek, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken, bu sırada motosikletiyle yoldan geçen Afgan uyruklu kağıt toplayıcısıyla çarpıştı.
Kazada kağıt toplayıcısı ve köpek yola savruldu. Kazanın ardından kağıt Bambam isimli köpek bir şey olmamışçasına koşmaya devam ederken, kağıt toplayıcısına çevredekiler yardım etti.
Kağıt toplayıcısı ve köpek kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: kağıt toplayıcısı İstanbul esenyurtSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 18:05
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