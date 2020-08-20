Olay, Esenyurt Zafer Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi.

Buradaki taksi durağında beslenen Bambam isimli köpek, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken, bu sırada motosikletiyle yoldan geçen Afgan uyruklu kağıt toplayıcısıyla çarpıştı.

Kazada kağıt toplayıcısı ve köpek yola savruldu. Kazanın ardından kağıt Bambam isimli köpek bir şey olmamışçasına koşmaya devam ederken, kağıt toplayıcısına çevredekiler yardım etti.

Kağıt toplayıcısı ve köpek kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.